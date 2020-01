Christophe Dechavanne "ingérable" ? Son caractère lui ferait du tort

Dans "Animal Academy", Christophe Dechavanne s’est lancé le défi de rétablir l’harmonie entre les animaux de compagnie et leurs maîtres. Une nouvelle émission diffusée sur TFX et un concept qui ne convainc pas Danielle Moreau. "Ça me fait de la peine", a-t-elle lancé dans "TPMP ouvert à tous" vendredi 17 janvier. Dans la foulée, la chroniqueuse a estimé que la carrière de l’animateur en a pris un coup en raison de son caractère. "Il est ingérable", a-t-elle souligné. "TF1 n’en veut plus, ne veut plus en entendre parler", a ajouté Danielle Moreau. Citant l’expérience de Christophe Dechavanne dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" comme la dernière chance du présentateur sur la Une, la chroniqueuse regrette un "gâchis".

"Vous ne pouvez rien lui dire"

Un avis que partagent d’autres chroniqueurs à l’image de Nicolas Pernikoff. Tout comme Danielle Moreau, l'ex-directeur des divertissements et des jeux de France 3 a fait part du caractère "ingérable" de Christophe Dechavanne. Un tempérament qui lui porterait préjudice. "Les gens n’ont plus envie de travailler avec lui", a insisté Nicolas Pernikoff. "Il est ingérable, vous ne pouvez rien lui dire. Vous ne pouvez rien partager avec lui. Il est en train de glisser tout doucement", a-t-il développé. Ces critiques ne sont pas récentes. Suite à la diffusion du reboot de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", le caractère de Christophe Dechavanne avait déjà été pointé du doigt. Laurence Boccolini avait toutefois pris la défense de son acolyte à l’écran.

Par Laura C-M