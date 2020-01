Christophe Dechavanne remonté contre Michel Sardou : il vide son sac

Au fil des années, et de son succès sur le petit écran français, Christophe Dechavanne s'est construit une image d'homme franc, parfois un peu trop rentre-dedans. L'animateur phare de TF1 n'est pas du genre à arrondir les angles, alors quand il a quelque chose à dire : mieux vaut ne pas être dans le coin ! L'exemple en novembre dernier, alors que Fabien Lecoeuvre avait balancé sur son hypothétique liposuccion, Christophe Dechavanne avait riposté sans préambule sur son compte Twitter. Cette fois-ci, l'objet de sa colère est d'un tout autre registre. Invité dimanche 5 janvier sur le canapé rouge de "Vivement Dimanche", sur France 2, Christophe Dechavanne est revenu sur sa brouille avec Michel Sardou.

Christophe Dechavanne rancunier

Depuis près de trois ans maintenant, Christophe Dechavanne est producteur de la tournée "Age tendre", un show qui réunit d'anciennes stars de la chanson française sur scène. Sauf qu'en 2018, Michel Sardou avait choisi de programmer sa tournée des adieux "dans les mêmes salles", juste avant le passage de la tournée "Age Tendre", comme l'expliquait Christophe Dechavanne dans les colonnes du Parisien : "Ça nous a flingués" confiait-il amer. Et aujourd'hui encore, l'animateur et producteur en veut toujours à Michel Sardou. "Michel Sardou a eu la bonne idée la deuxième année de ma tournée de faire ses adieux" a-t-il lâché sur le plateau de "Vivement Dimanche". Et de poursuivre : "15 jours avant les endroits et les villes où nous passions, il faisait ses adieux. Donc tous les gens qui étaient un peu le même public qu'Age tendre, qui allaient voir Sardou qui faisait ses adieux, en étant un peu plus cher que nous, ne venaient plus." En conclusion : pour Christophe Dechavanne, les adieux de Michel Sardou ont clairement plombé ses affaires !

Par Sarah Mannaa