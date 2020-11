Christophe Dominici mort : Patrick Tabacco réagit à sa disparition (Exclu vidéo)

Ce mardi 24 novembre, le corps sans vie de Christophe Dominici a été retrouvé au parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Selon les premières informations, l’ancien sportif se serait suicidé en se jetant d’un toit. Face à la nouvelle, Patrick Tabacco, ancien international de rugby et ancien coéquipier de Christophe Dominici a réagi à la nouvelle dans le JT de Non Stop People : "Oui beaucoup d’émotion, c’est vous qui me l’avez appris il y a un peu plus d’une heure et j’ai cru à une mauvaise blague franchement, donc là le téléphone n’arrête pas sonner pour savoir si je suis au courant et effectivement malheureusement c’est la réalité. Donc Christophe on s’est connu, moi je l’ai connu durant quatre ans de 2000 à 2004 durant ma période au Stade Français, effectivement ce sont de très bons souvenirs. Alors je ne peux pas parler de tout parce que il y a des choses qui sont très personnelles dont je ne parlerai pas mais ça m’a glacé le sang".

"C’était quelqu’un qui aimait la vie"

Malheureusement pour Patrick Tabacco, il n’a pas vraiment eu de nouvelles de Christophe Dominici après la fin de leurs carrières : "Non Si ce n’est à travers les médias. Alors vous savez une fois qu’on a quitté cet univers-là chacun reprend sa vie. Et les nouvelles on les a maintenant au travers des réseaux sociaux". Patrick Tabacco a ensuite expliqué comment était Christophe Dominici : "Christophe c’était, c’est pour ça que j’en revient pas, c’était quelqu’un qui aimait la vie, qui avait tout pour lui, qui avait une carrière magnifique, il avait une famille magnifique, il avait la réussite. Après c’est vrai que c’était un artiste Christophe sur le terrain, dans la vie. Quel souvenir je garderai de lui ? Je garderai le souvenir d’un mec winner. C’était un homme capable de vous faire basculer une rencontre en quelques secondes".

Par Alexia Felix