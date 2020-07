Christophe Girard : Pierre-Jean Chalençon réagit à sa démission surprise

A peine quelques semaines après sa réélection au poste de maire de Paris, Anne Hidalgo a appris ce jeudi 23 juillet la démission surprise de Christophe Girard, son adjoint à la culture. Ce dernier était la cible d’attaques de la part d’élus écologiques et de manifestantes féministes après son audition dans l’enquête pour viols sur mineurs visant l’écrivain Gabriel Matzneff. Alors qu’une enquête interne pour connaître la nature de ses liens avec l’écrivain a été demandée Christophe Girard a préféré quitter son poste : "J’ai 64 ans, une vie de famille épanouie et de nombreux engagements culturels, politiques et associatifs, et n’ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m’emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n’existe pas", a-t-il écrit dans un communiqué.

"Pauvre France"

Face à cette décision, Anne Hidalgo a rapidement réagi sur les réseaux sociaux : "Je suis écœurée. Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ? Tout mon soutien à mon ami Christophe Girard". Et la maire de Paris n’est pas la seule à regretter les circonstances du départ de son adjoint. Sur Twitter, Pierre-Jean Chalençon a donné son avis sur cette affaire : "Tiens tiens... cela me rappelle une expérience récente... Tout mon soutien à Christophe Girard... Nous vivons dans une atmosphère détestable... Pauvre France !!!!". La situation doit rappeler à Pierre-Jean Chalençon sa propre expérience. Le mois dernier, France 2 a pris la décision de ne plus faire appel à l’acheteur dans la prochaine saison d’Affaire conclue après l’apparition sur la Toile d’une photo de Pierre-Jean Chalençon aux côtés de Dieudonné.

Tiens tiens .. ce me rappel une expérience récente .. tout mon soutien à Christophe Girard .. nous vivons dans une atmosphère détestable.... pauvre France !!!! ..... https://t.co/tcvyQwCY8k — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) July 23, 2020

Par Alexia Felix