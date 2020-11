Christophe Hondelatte donne de ses nouvelles après son opération

Le 29 septembre dernier, Christophe Hondelatte avait annoncé sur Twitter devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale : "Les amis, un polype de la taille d'une 'couille de lapin' a poussé sur ma corde vocale ! J'ai l'habitude, c'est mon troisième. Je vais devoir me faire opérer. J'avais des histoires d'avance, mais il y aura des rediff". Très discret depuis cette annonce et alors qu’il n’enregistre plus de nouveaux épisodes au sein de son émission quotidienne, Christophe Hondelatte a finalement donné de ses nouvelles dans le JDD ce dimanche 29 novembre : "J’ai été opéré d’un premier polype il y a six ans et d’un second en octobre. Avec une récidive qui nécessite une nouvelle intervention. Il n’y a rien de grave, je n’ai pas de cancer, mais la situation est assez handicapante pour que je renonce à l’antenne".

Le journaliste de retour en janvier

En attendant de retrouver le journaliste à l’antenne, Christophe Hondelatte a tenu à dévoiler sa prochaine date de retour : "Courant janvier. Je ne veux pas retrouver les auditeurs avec une voix éraillée. Car un polype, c’est comme un poids posé sur une corde vocale. Ça modifie le timbre. Et Dieu sait que la voix est importante quand on est amené, comme moi, à raconter chaque jour une histoire. Or une voix de contournement par le souffle change beaucoup de choses". Le journaliste n’a qu’une envie, retrouver sa voix qui fait le bonheur de ses fans : "Une voix qui vient du ventre et non de la tête. Dont la sensibilité vient du souffle. Qui ne force pas. Plus elle est grave, plus les gens adhèrent. J’ai travaillé ça toute ma carrière : une technique où les silences ont leur importance. Or là, je la perds".

Par Alexia Felix