Christophe mort : "Il est parti avec David Bowie et Lou Reed", Pierre Lescure se confie dans C à vous

L'univers de la musique française a perdu un de ses piliers. Christophe, le célèbre interprète "d'Aline", est décédé à l'âge de 74 ans des suites "d’un emphysème", une maladie pulmonaire, dans la nuit du 16 avril. Depuis cette annonce, une pluie d'hommages a eu lieu sur les réseaux sociaux et de nombreuses célébrités et amis ont tenu à faire part de leur tristesse face à cette tragique perte. Pascal Obispo, Raphaël, Pierre-Jean Chalençon et bien d'autres encore pleurent tous la mort de leur fidèle ami. D'ailleurs, ce vendredi 17 avril, Pierre Lescure était invité dans l'émission "C à vous", pour rendre un dernier hommage à son ami qu'il connaissait depuis 50 ans. Les souvenirs restent et ne disparaîtront jamais. De plus, Pierre Lescure a fait des confidences sur les derniers instants de la vie de Christophe, à l'hôpital de Brest.

Une amitié qui a duré 50 ans...

Pierre Lescure s'est remémoré les bons moments qu'il a passé avec son défunt ami et a révélé à Anne-Élisabeth Lemoine dans "C à vous" : "On s'est connu en 65. Il est d'octobre et mois de juillet, donc on avait 20 ans en 1965. Lui était une vedette qui explosait avec le 'Aline' et ses cheveux courts que vous montriez en début d'émission. Moi j'étais un jeune journaliste. On s'est croisé à ce moment-là mais on s'est retrouvé en 74 quand il a retrouvé sa carrière de grande star. On s'est croisés mais lui avait arrêté de chanter. Il s'occupait beaucoup de ses collections, il jouait au poker, il jouait aux boules, il naviguait... On se voyait beaucoup pour les junbox et on faisait un trafic et un échange incessants. Puis il y a eu son grand retour en 96, qui a bouleversé les foules tellement on retrouvait des anciens titres et des nouveaux, avec des nouveaux sons et après on ne s'est plus quittés.". Une belle histoire d'amitié !

Il est parti avec David Bowie et Lou Reed

Pierre Lescure a par la suite ajouté : "Cet emphysème, il a aussi contribué à lui donner cette voix unique mais l'a empêché par exemple, quand il avait préféré s'engager avant l'appel sous les drapeaux, puisqu'on est de la classe 65... Il s'était engagé, il voulait être commandant et parachutiste mais on l'en a empêché parce qu'il y avait cet emphysème qui diminuait sa capacité thoracique. C'est ce qui a posé tant de problèmes aux médecins qui l'ont soigné depuis le 26 mars et c'est ce qui l'a emporté...". Jusqu'au bout son ami, sa famille et notamment sa fille Lucie ont espéré et l'ont accompagné. Pierre Lescure a décrit les derniers instants de la vie de Christophe : "Elle (Lucie) a pu l'accompagner en musique. Les médecins ont appelé puisqu'il était hospitalisé à Brest et lui ont dit de venir vite. Donc elle était en route et alors qu'elle approchait de Brest, les médecins l'ont appelée et lui ont demandé 'Est-ce que vous voulez qu'on choisisse des chansons pour accompagner votre père' et elle a dit 'oui, je voudrais 'Heroes' de David Bowie et 'Perfect Day', la chanson de Lou Reed. Et c'est avec ces deux chansons que Christophe est parti.". Un témoignage et des confidences bouleversantes qui prouvent à quel point Christophe était aimé.

