Christophe mort : Marc-Olivier Fogiel n'a pas pu lui faire ses adieux

Le 16 avril dernier, le chanteur Christophe décédait. Il avait été hospitalisé dans un hôpital parisien des suites de difficultés respiratoires. Mais avec la crise du coronavirus et la saturation des services, il a rapidement été transféré à Brest. Après plusieurs jours de coma, le chanteur s'en est allé. Les hommages se sont rapidement succédé sur les réseaux sociaux de la part d'anonymes, mais aussi, et surtout de personnalités. Certains d'entre eux ont regretté le fait de ne pas pouvoir être à ses côtés à cause du coronavirus, comme l'a confié Eddy Mitchell aux Inrockuptibles. "Il est mort à Brest, sans cérémonie, sans personne. C'est affreux d'imaginer ça. Cette saloperie de pandémie nous fait crever comme des chiens".

"tristesse infinie"

Et ce vendredi 15 mai, c'est le journaliste et patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel qui fait part de sa tristesse. Sur son compte Instagram, il avait déjà tenu à lui rendre hommage quelques heures après l'annonce de son décès. "Ces hommages, tu les trouverais disproportionnés. Ils sont pourtant tellement mérités mon ami. Ceux qui te connaissent perdent un être à part. Merci pour ces nuits à refaire le monde. Tristesse infinie".

Dans les colonnes de Télé Star, il est revenu sur sa relation avec le chanteur et regrette qu'il n'ait pas pu lui faire ses adieux, à l'instar de son fils Romain. "Quand j'ai appris qu'il était hospitalisé, il était déjà en réanimation. (Il) ne mélangeait pas la sphère privée et la sphère publique. Mon lien était uniquement personnel avec des tête-à-tête formidables, dont on ne savait jamais quand ils allaient se terminer".

Par J.F.