Cindy (Koh-Lanta) : ce pari fou qu’elle a relevé lors de son enterrement de vie de jeune fille

Lors de la version 2019 de l’émission phare de TF1, "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont pu découvrir Cindy Poumeyrol. Finaliste, elle a été éliminée par Maud, sacrée gagnante de cette 20e édition. A 31 ans, Cindy occupe un emploi dans le secteur bancaire. Le 7 janvier, elle a repris le chemin du travail après la fin de son congé maternité. En octobre, l’ancienne finaliste de "Koh-Lanta" a en effet donné naissance à une petite Alba. Mais ce qui occupe le plus ses pensées en ce moment est son mariage prochain avec son compagnon Thomas. Ce samedi 11 janvier, elle est à la montagne avec ses amies pour fêter son enterrement de vie de jeune fille.

Nue avec pour seul cache-sein les spatules des skis

Cette fin de semaine, la jeune femme fait la fête. Entre les descentes à ski et les soirées crêpes, elle profite comme il se doit de son enterrement de vie de jeune fille. Au passage, elle continue de montrer sa force de caractère et sa bonne humeur. Pour sceller ce week-end mémorable, elle a relevé un défi rafraichissant. En l’occurrence, Cindy a posté sur son compte Instagram une photo en haut des pistes de ski… où elle est topless ! Bonnet blanc et grand sourire, la mère de famille et future mariée n’a qu’un pantalon et ses deux spatules de ski pour cacher sa poitrine. "Défi relevé, #apoilchantal", commente l’aventurière de "Koh-Lanta". Et ses fans de se marrer en commentaire. Sous la publication on peut lire : "Au moins, là personne ne va te reprocher de porter de la fourrure" "Je te kiffe ! Tu es géniale !". Des commentaires qui font chaud au cœur à défaut d’avoir chaud tout court topless dans la neige.

Par Mélanie C.