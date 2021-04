Cindy Lopes victime de violences conjugales : pourquoi l'affaire a été classée sans suite (Exclu vidéo)

Cindy Lopes est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, la trentenaire revient sur sa participation à "Secret Story" en 2009, dans la saison 3 du programme. Et autant dire qu'elle n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la production. "Je pense qu'il y avait les vraies personnalités, puis il y avait les figurants (...) Ils se sont servis de moi, ils m'ont donné 83 500 euros et ils ont fait gagner la voisine quoi, la 'Girl Next Door'", dit-elle.

Et de poursuivre : "Il y a eu des enquêtes comme quoi les votes ont été truqués. Ça avait été vite balayé et effacé, mais c'est vrai qu'il y avait eu de gros soupçons sur ça. Après, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. C'était dans tous les sondages, c'est Jonathan ou moi qui allions gagner, les deux fortes têtes de l'émission. Ils en ont choisi une autre. Elle ressemblait un peu plus à Madame tout le monde que moi. Elle avait des moeurs un peu plus politiquement corrects", lâche-t-elle.

"Il ne m'avait pas assez défoncé la gueule..."

Cindy Lopes est la maman de deux enfants, une petite fille Stella née en 2017 et un petit garçon qu'elle a eu un an et demi après. Face à Evelyne Thomas, elle revient sur les violences conjugales qu'elle a subies de son ex-compagnon et père de ses deux enfants. "J'étais enceinte de mon fils, c'était assez difficile parce qu'il ne voulait pas partir, et il était assez agressif et toujours de mauvais poil, violent, pas vraiment que envers moi. Il arrivait dans un endroit, il défonçait le comptoir parce qu'il était de mauvais humeur. Il était colérique. J'étais enceinte de sept mois quand là, il a été très violent et qu'il a essayé de s'en prendre à ma fille avec son casque. Il a tout défoncé chez moi (...) Je n'ai eu que trois jours d'ITT. C'est surtout mon bébé qui m'inquiétait, parce que je ne le sentais plus dans mon ventre et là, j'ai pu m'en débarrasser définitivement", raconte-t-elle.

L'affaire a été classée sans suite. Pourquoi ? "Il y avait des preuves, mais pas assez d'ITT. Il ne m'avait pas assez défoncé la gueule. Ça ma révoltée. Il était récidiviste. C'est normal parce que, paraît-il, à moins d'un certains jours d'ITT, il n'y a pas de suite. Il voulait s'en prendre à moi et à sa propre fille. Je ne voulais pas non plus trop lui en mettre sur la tête parce que je ne voulais pas couper le lien avec son père. C'est ça qui nous tient un peu en otage quand on est maman. Ça m'a détruit pendant quelques mois. Il a voulu revenir. Je pensais que c'était pour ses enfants, et en fait c'était pour moi. La notoriété l'attirait et puis il voulait dominer une femme forte, je crois", poursuit-elle.

Par Non Stop People TV