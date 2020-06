Claire Chazal célibataire ? Le point sur sa vie amoureuse

Claire Chazal est sans aucun doute l'une des journalistes les plus connues de France. Et pour cause, pendant vingt-quatre ans elle a présenté le journal télévisé de TF1, et ce, tous les week-ends. C'est pourquoi ses adieux ont été particulièrement émouvants. Remerciée par la chaîne, Claire Chazal a quitté son siège de journaliste le dimanche 13 septembre 2015.

"Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi ", déclarait-elle à la fin de son journal. Des adieux très émouvants suivis à l'époque par pas moins de 10 millions de téléspectateurs. Depuis, Claire Chazal a su rebondir, elle officie désormais sur France 5 et présente l'émission Entrée libre depuis le 18 janvier 2016, avant d'ajouter une nouvelle corde à son arc en octobre 2018 avec la présentation de Passage des arts, émission consacrée au spectacle vivant, toujours sur la même chaîne.

des relations tumultueuses

Coté professionnel, Claire Chazal n'a donc rien à envier. Et côté personnel, c'est légèrement plus compliqué. En 2019, elle se confiait sur sa vie sentimentale dans un long entretien accordé à Paris Match. Elle est revenue sur les différents hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie. L'un des premiers n'est autre que Patrick Poivre d'Arvor avec qui elle a eu un fils, François. Malgré une relation compliquée, elle n'avait pas tari d'éloges à son égard auprès de Paris Match : "Une relation chaotique mais tellement enrichissante ! Il m’a aidée, il m’a appris beaucoup de choses. C’était pour moi un modèle. Professionnellement, on était en totale harmonie. Il avait tant de facilité... Il était moins laborieux que moi, plus provocateur ; il n’avait peur de rien, il savait prendre ses distances face à l’invité… Pour moi, il a dominé cette profession".

Après leur séparation, Claire Chazal avait retrouvé l'amour dans les bras de Xavier Couture, à l'époque directeur adjoint de TF1. Elle se mariera avec lui et ce sera d'ailleurs son unique mariage. Xavier Couture restera sans aucun doute l'un des hommes les plus marquants de sa vie, puisque ni ses relations qui ont suivi notamment avec Philippe Torreton ou encore Arnaud Lemaire de 20 ans son cadet n'ont réussi à remplacer celui à l'origine de son plus grand chagrin d'amour. Séparée du jeune mannequin depuis 2015, l'animatrice ne s'est présentée avec personne depuis cette rupture.

Par J.F.