Claire Chazal en ministre de la Culture ? La journaliste réagit aux rumeurs

Lors du remaniement en juillet dernier, la nomination de Roselyne Bachelot en tant que ministre de la Culture a créé la surprise. Car l'ancienne chroniqueuse avait laissé entendre ne pas vouloir retourner en politique à de multiples reprises. Contrairement à des rumeurs sur les ambitions de Claire Chazal. Le Canard Enchaîné avait ainsi indiqué que la journaliste se portait candidate pour prendre la tête du ministère de la Culture, avec l'aide de son ami Marc-Olivier Fogiel, proche du couple Macron. Invitée dans l'émission Culture médias sur Europe 1 ce vendredi 28 août, Claire Chazal a démenti cette information.

Claire Chazal "n'aurait pas dit non"

"Là je le dis, c'est archi faux, je le précise. On en a déjà parlé avec Marc-Olivier, ce que dit Le Canard Enchaîné est archi faux. Marc-Olivier n'a jamais parlé de moi à l'Elysée et moi-même d'ailleurs, je pourrais faire passer un message à l'Elysée si je le voulais. Je ne l'ai pas fait, je n'étais pas candidate", a-t-elle assuré en estimant que le poste de ministre est "une profession très difficile". "18 mois, c'est très court, qu'il faut être très courageux pour y aller alors que c'est une période critique un peu pour les artistes", a-t-elle souligné. Pour autant, la journaliste "n'aurait pas dit non" si on lui avait fait une proposition. Si elle n'a pas tenté sa chance, Claire Chazal était en revanche intéressée en 2018 pour succéder à Françoise Nyssen. "Là, j'étais plus que candidate (...) Au début du quinquennat, j'étais tentée et j'aurais bien voulu tenter cette aventure, mais je n'ai pas été appelée à ce moment-là", a-t-elle assuré.

Par Marie Merlet