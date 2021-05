Claire Chazal : Luc Ferry revient sur leur débat tendu dans Passage des arts (Exclu vidéo)

Le 14 avril dernier, Luc Ferry était l'invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias" sur Non Stop People. Pendant cet entretien, l'homme politique de 70 ans avait réagi au scandale des dîners clandestins dans lequel Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy se trouvaient à la suite d'un reportage diffusé dans le "19.45" de M6. "Il y a un côté élitiste. On se moque du peuple : 'Nous, on est riche et on y va'. C'est détestable, haïssable même, ça me fait vomir. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de comprendre la détresse des restaurateurs. Vous savez très bien que lorsqu'on va débrancher les aides de l'Etat, c'est comme quand la marée se retire, on va voir les cadavres", disait-il.

Et de poursuivre : "Il va y avoir quoi, 20-30% de ces restaurants qui vont faire faillite ? Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une véritable compassion pour les cafetiers, les restaurateurs, aussi les petits commerces (...) En l'occurence, celui-là est particulièrement pas sympathique. Il y a le côté, la bouffe à 400 euros et on emmerde le peuple".

"Claire Chazal fait partie de l'élite"

Ce mercredi 5 mai 2021, Luc Ferry a fait son retour dans les locaux de Non Stop People, mais cette fois-ci pour participer à l'émission "L'instant de Luxe" de Jordan de Luxe. Pendant l'interview, il a accepté de revenir sur son passage le 26 avril dernier dans l'émission de Claire Chazal, "Passage des arts" sur France 5. Il avait alors eu un débat très mouvementé avec la journaliste lorsque celle-ci avait évoqué l'art contemporain.

"Elle me voit probablement, comme tout le monde me voit, comme un bourgeois, ce que je ne suis pas. Elle devait penser que forcément, j'aimais l'art contemporain comme tout le monde dans mon milieu (...) Je lui dis que l'art contemporain, il n'y a rien qui peut m'emmerder autant (...) J'aime un milliard de fois mieux, même Jacques Brel ou les Beatles", a-t-il dit face à Jordan de Luxe. Et de poursuivre : "Le bourgeois-bohème, il est pro-art contemporain (...) Claire Chazal fait partie de ce qu'on appelle l'élite".

