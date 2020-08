Claire Keim en couple avec Bixente Lizarazu : comment ils se sont rencontrés

À l'affiche de la minisérie "Les secrets", rediffusée ce jeudi 13 août sur France 3, Claire Keim partage sa vie avec Bixente Lizarazu depuis près de quatorze ans. Avant d'avoir une petite fille en 2008, prénommée Uhaina, la comédienne et le champion du monde de football 1998 s'étaient rencontrés en 2006. À cette époque, Bixente Lizarazu vivait un moment de transition dans sa vie personnelle et professionnelle. Tout juste séparé de la chanteuse Elsa avec qui il formait un couple depuis 1999, le footballeur entamait sa carrière de consultant sportif en prenant sa retraite sur le terrain.

"J’ai su immédiatement que c’était lui"

Les destins de Bixente Lizarazu et de Claire Keim se sont ensuite croisés lors d'un concert des Enfoirés. Tandis que la chanteuse est membre de la troupe, l'ancien footballeur est invité et croise son regard. "Les sentiments amoureux jouent parfois des tours à certaines personnes, je sais. Moi j’ai su immédiatement que c’était lui… Je n’ai eu aucun doute, à aucun moment, jamais…", avait confié Claire Keim dans TV Grandes Chaînes en 2011. Avec leurs obligations professionnelles, tous les deux ont souvent été éloignés. Mais cela a rendu le couple plus soudé. "Finalement, c'est une grande chance que nous avons de nous manquer. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps", avait-elle assuré à Paris Match en 2014. Toutefois, le couple a pu passer du temps ensemble durant le confinement. Auprès de leur fille dans leur maison au Pays basque, Claire Keim et Bixente Lizarazu ont dû composer avec les humeurs de chacun : "On fait ce qu’on peut, on essaie d’avoir un peu plus de patience et d’indulgence, on essaie de deviner la météo de l’autre et on adapte les journées en fonction", avait-elle confié à Purepeople.

