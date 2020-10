Claire Keim et Bixente Lizarazu : pourquoi ils ne sont pas mariés

Après avoir partagé la vie de l'acteur Frédéric Diefenthal, connu notamment pour sa prestation dans la saga "Taxi", Claire Keim tombe sous le charme de Bixente Lizarazu. Lui, vient tout juste de se séparer de la chanteuse Elsa Lunghini, après sept ans de relation. Claire Keim et Bixente Lizarazu se rencontrent dans les coulisses du spectacle des Enfoirés. "Moi, j'ai su immédiatement que c'était lui... Je n'ai eu aucun doute, à aucun moment, jamais", assure Claire Keim en 2011, lors d'une interview accordée à "TV Grandes Chaînes". Le coup de foudre opère, la chanteuse et le footballeur officialisent en 2006. Deux ans plus tard, alors qu'elle s'était jurée de ne pas avoir d'enfant, Claire Keim donne naissance à une petite fille prénommée Uhaina, qui signifie "vague" en basque.

"J'aurais peur que quelque chose s'installe"

A l'affiche de la série "Infidèle" qui reprend ce jeudi 1er octobre 2020, Claire Keim a accordé une interview à "Télé Poche" durant laquelle elle fait de rares confessions sur son couple. D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, l'actrice a notamment expliqué pourquoi elle ne s'était jamais mariée avec Bixente Lizarazu. Un projet qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. "Je n'ai rien ni pour ni contre le mariage, mais ce n'est pas parce que j'aime que je dois me marier. J'aurais peur que quelque chose s'installe. Or, quand on est certain d'obtenir ce que l'on veut, c'est là qu'on prend le risque de le perdre. L'amour, c'est beau parce que c'est fragile", explique Claire Keim à nos confrères. Une chose est sûre : mariés ou non, Claire Keim et Bixente Lizarazu, c'est une affaire qui roule depuis presque quinze ans.

Par Matilde A.