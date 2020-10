Claire Keim (Infidèle) : son autre talent musical qui ravit les internautes

Claire Keim est à l'affiche de la saison 2 d'"Infidèle" sur TF1. A la fin de la saison 1 de l'adaptation française de la série anglaise "Docteur Foster", on l'avait laissée en pleine crise existentielle alors que Mattéo, son mari interprété par Jonathan Zaccaï, avait choisi de rester avec sa maîtresse Candice jouée par Chloé Jouannet. Dans cette deuxième saison originale, Emma, le personnage interprété par Claire Keim va tomber sous le charme de Gabriel, un bel osthéopathe... Dans son rôle, Claire Keim est à la fois douce et torturée et cette seconde saison ne va pas lui laisser une minute de répit !

A-HA, Tears for Fears, Talk Talk...

Si l'actrice a fait ses preuves dans le milieu de la télévision, elle est aussi une excellente chanteuse. Moins médiatisée pour cette facette de sa carrière, elle tout de même enregistré un album en 2011 "Où il pleuvra" et a participé aux Enfoirés. En septembre 2019, elle a fait le buzz avec une série de courtes vidéos postées sur Twitter dans lesquelles elle reprend des tubes des années 80. Et ça marche ! Chaque vidéo a dépassé les 150 000 vues, l'une d'elle atteignant même 227 600 vues ! Claire Keim se fait plaisir et reprend "Take On Me" de A-HA ou encore des tubes de Tears for Fears, Talk Talk sous le hashtag #chansonpourlesieuvs soit Chanson pour les vieux. Toujours avec le sourire, la compagne de Bixente Lizarazu y prend un plaisir manifeste et ça marche. Les commentaires pleuvent et sont tous très élogieux. A quand une nouvelle série avec des reprises des années 90 ?

#chansonpourlesieuvs le retour!

Excusez ma petite mine et ma voix de chaton asthmatique j’ai lu vos notifs toute la night ( ouais bon ok .. ça excuse pas tout..) pic.twitter.com/39lBRllehj — Claire KEIM (@claire_keim) September 6, 2019

Par Mélanie C.