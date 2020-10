Claire Keim : pourquoi elle a refusé deux fois de jouer dans "Infidèle"

TF1 explose tous les scores avec sa nouvelle série "Infidèle". La chaîne a décidé de prolonger pour une saison 2 dont deux nouveaux épisodes seront diffusés ce jeudi 8 octobre. Cette dernière suit l'histoire d'un mari infidèle joué par Jonathan Zaccaï qui vient de se séparer de sa femme, Emma Sandrelli incarnée par Claire Keim qui a vécu le confinement avec Bixente Lizarazu. Un personnage qui lui colle parfaitement à la peau et que l'actrice a rapidement adopté. "C’est assez reposant d’incarner un personnage qui n’est pas une gravure. On la voit telle qu’elle est, avec ses forces et ses faiblesses. Elle est capable d’assumer d’avoir un amant plus jeune qu’elle, mais elle peut aussi passer à côté de la descente aux enfers de son fils. En fait, le personnage d’Emma ne répond pas aux critères dans lesquels on a tendance à vouloir enfermer les femmes, aujourd’hui", confiait-elle à Télé Cable Sat ce jeudi 8 octobre.

"Je n'avais plus aucune raison de refuser"

Et ce rôle, la compagne de Bixente Lizarazu aurait pu ne jamais l'incarner. Et pour cause, Claire Keim a refusé deux fois le rôle, comme elle l'a expliqué dans les colonnes de Paris Match en janvier 2019 : "Au départ, je ne pouvais pas faire 'Infidèle' parce que c'était censé se dérouler à La Rochelle et comme j'avais déjà fait beaucoup de sacrifices en passant du temps à Paris à cause de la pièce de théâtre 'La Garçonnière', je voulais vraiment rentrer au Pays-basque pour m'occuper des miens. J'ai refusé deux fois la série, mais le producteur s'est battu pour que j'accepte et que ça se déroule à Biarritz. Je n'avais plus aucune raison valable de refuser".

