Clara Morgane absente de La Grande Darka pour une bonne raison, elle s'explique

Clara Morgane a réussi sa reconversion. Oubliée ses début dans le X. La jeune femme de 39 ans est devenue une chroniqueuse télé aguerrie. Elle aussi une fille avec son conjoint Jérémy Olivier. "J’ai eu une vie pour l’instant extraordinaire et la plus belle chose que j’ai faite dans ma vie, c’est ma fille", affirmait-elle récemment dans l’émission "De quoi j’me mêle" diffusée sur C8. Outre sa vie de famille bien remplie et son rôle de chroniqueuse télé, Clara Morgane est l’affiche d’un spectacle de cabaret au César Palace à Paris. Bref, tout lui réussit ! A tel point que l’on ne l’avait plus vue dans "La Grande Darka" depuis plus d’un mois.

Clara Morgane a choisi de rester auprès de sa fille pendant les vacances scolaires

Ce samedi 7 mars, elle s’est expliquée sur cette longue absence. Cyril Hanouna a salué son retour sur le plateau de "La Grande Darka" d’un tonitruant "elle nous a laissés tomber pendant un mois" ! Ce à quoi la jeune maman qui ne se départ que rarement de son sourire a répondu : "Je suis ravie d’être de retour, vraiment". Si elle n’était pas présente dans l’émission pour tenir son rôle de chroniqueuse c’est parce qu’elle a une vie bien remplie. "Je m’occupe de ma fille. J’ai un cabaret aussi qui tourne beaucoup, donc voilà." Et oui, pour ceux qui n’auraient pas un calendrier devant les yeux, Clara Morgane a choisi de passer les vacances scolaires avec sa fille. On peut être une maman star et pour autant être présente pour les siens. C’est en tout cas le parti pris de Clara Morgane qui ne choisit pas entre l’un et l’autre mais combine à la fois une vie professionnelle bien remplie et une vie de maman comblée. Un peu comme toutes les Françaises qui assument déjà ce double rôle dans leur vie de tous les jours.

Par Mélanie C.