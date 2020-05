Clara Morgane célèbre le déconfinement en petite tenue

Tour à tour, les célébrités fêtent la fin du confinement. Gad Elmaleh a ouvert le bal des festivités en organisant, aux côtés de Tom Leeb, un petit concert sur Instagram. De son côté, Clara Morgane a encore une fois choisi de faire grimper la température. Sur Instagram, la jeune femme de 39 ans vient en effet de publier un nouveau cliché torride.

Allongée sur l’herbe, au milieu de ce qui semble être une forêt, l’ex-candidate de la saison 10 de "Danse avec les Stars" prend la pose dans un ensemble de lingerie composé d’un soutien-gorge et d’un string noirs… qui laissent peu de place à l’imagination.

Les internautes sous le charme

En légende de ce cliché en noir et blanc, Clara Morgane se veut philosophe : "Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste. Victor Hugo". Celle qui est maman d’une petite fille de quatre ans invite ensuite ses abonnés à s’inscrire sur "Mym" pour découvrir la suite de ce shooting photo ultra-sexy. À la différence d’Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok, "Mym" est un réseau social payant. Cette application se décrit comme une plateforme permettant aux fans de suivre leurs personnalités préférées et de leur demander des photos et des vidéos personnalisées… et sexy, après avoir payé un tarif précis qui varie en fonction de la demande.

Ses fans les moins gourmands se sont contentés de cette photo publiée sur Instagram… et n’ont pas manqué de lui faire savoir qu’ils sont conquis : "Wouah la photo est magnifique la nature te va si bien je te souhaite une belle journée gros bisous", "Magnifique déesse, femme fatale, sublime, ravissante, émouvante ! bisous clara", "Vous êtes merveilleusement belle", "Très joli corps à croquer bisous Clara".



Par E.S.