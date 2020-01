Clara Morgane change radicalement de look : elle se dévoile sur Instagram

Clara Morgane n'a pas froid aux yeux. Connue pour sa longue chevelure blonde de sirène, la jeune femme a eu envie de changement pour commencer cette année 2020 en beauté. Clara Morgane, qui est une maman pudique et qui considère sa fille comme un "secret" a osé sauter le pas et changer radicalement de look. L'animatrice a partagé une photo ainsi qu'une vidéo sur son compte Instagram pour exprimer son besoin de renouveau. Si elle n'avait jusqu'à présent jamais osé couper ses cheveux, de peur de perdre sa féminité, c'est aujourd'hui chose faîte ! D'ailleurs, si le résultat est surprenant, il est également canon et le mannequin français a suscité une pluie de compliments sur Instagram.

"Je me suis libérée, je me sens légère"

Clara Morgane a tenté ce qu'elle n'avait encore jamais osé : couper ses cheveux pour un carré plongeant et opter pour un blond platine. Elle a partagé son nouveau look sur Instagram et a expliqué la raison de ce changement : "Je ne suis pas la somme de mes cheveux. Parfois, il faut changer les choses et j’avais besoin de renouveau. J’en ai toujours eu l’envie sans jamais oser sauter le pas. Je me disais que vous me connaissiez comme ça et peut être, je doutais de moi. J’avais sûrement peur de perdre ma féminité. En faisant ce choix, je me suis libérée, je me sens légère. J’espère que vous aimerez, moi j’adore. De toute façon, les cheveux ça repousse, sauf si on les recoupe.". Son choix a été applaudi par de nombreuses célébrités. Linda Hardy, Elodie Frégé et même Anaïs Delva la trouvent sublime. Les abonnés de la jeune femme sont également sous le charme de Clara Morgane qui méritait la finale de DALS 2019 selon Chris Marques.

