Clara Morgane draguée par un acteur américain… marié !

L’ancienne actrice et performeuse de cabaret, Clara Morgane était sur le plateau de "La Grande Darka" ce samedi 1er février. En novembre déjà, elle avait fait sensation dans l’émission après une danse endiablée avec le chroniqueur Fabien Lecoeuvre. Cette fois-ci, Clara Morgane qui vient d’éditer son calendrier en mode geisha sexy a révélé qu’un acteur de renommée internationale l’avait dragué.

"Il était très très sympathique" affirme Clara Morgane

L’invité de "La Grande Darka" était le truculent Raphaël Mezrahi venu présenter sa nuit de la déprime. Au fil de l’émission, Cyril Hanouna a diffusé quelques extraits d’interviews ratées dont la sienne avec Alex Hepburn. Az, le chroniqueur a réagi en affirmant que la chanteuse l’avait dragué sur Instagram. Il n’en fallait pas plus à Cyril Hanouna pour saisir la perche et rebondir dessus. Il demande alors à Clara Morgane si une star l’a déjà draguée. "Vous avez dit dragué ? Will Smith", lâche Clara Morgane tout sourire. "On avait partagé une émission télé et il avait été très, très sympathique", explique-t-elle. "Will Smith, tu sais que je l’ai rencontré", continue Cyril Hanouna. "C’est quand il venait en France, on avait partagé une émission télé et il était très très sympathique". Mais entre sympathique et draguer, il y a une marge estime Az. "Mais attend, il est avec Jada depuis 2005 !", réagit Tiffany Bonvoisin. Et elle n’a pas tort, Will Smith est marié à Jada Pinkett depuis 1997 ! Ensemble, ils ont eu deux enfants Jaden Smith et Willow Smith. Will Smith est aussi le père de Trey Smith, né d'une précédente relation. Une longévité exceptionnelle sur la planète people qui s'explique par de nombreuses séances de thérapie de couple.

Par Mélanie C.