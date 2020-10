Clara Morgane ex-actrice : pourquoi elle a voulu faire des films pour adultes (Exclu vidéo)

Lundi 28 septembre, Non Stop People a diffusé le tout premier numéro de la nouvelle émission d'Evelyne Thomas dans laquelle l'animatrice reçoit des personnalités pour évoquer avec elles leurs parcours aussi bien professionnels que personnels. Si Djibril Cissé a été le tout premier invité du programme, d'autres stars se sont succédé, à savoir Véronique Genest et Pascal Soetens. Ce dernier a évoqué le suicide de son père, non sans émotion.

"C'est dur parce qu'il est parti, ça fait sept ans. Il est parti dans des conditions très complexes parce qu'il s'est suicidé. C'est la première fois que j'en parle, donc c'est dur. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais et puis j'ai attendu qu'il me dise qu'il était fier de moi. Il a fallu attendre la télévision pour ça, donc c'est dur. Mais ça va", confiait-il.

Ce jeudi 1er octobre, Clara Morgane est l'invitée de la nouvelle émission d'Evelyne Thomas. Dans cet extrait exclusif, l'ancienne candidate de "Danse avec les stars" a accepté de revenir sur son passé d'actrice dans des films pour adultes. "Il y a vingt ans, j'avais vingt ans, donc j'étais à Paris. J'avais Greg dans ma vie, qui est mon premier amour et avec lequel on a eu l'expérience des films pour adultes. Ça a duré un an. J'ai fait cinq films en un an - avec lui uniquement - puis la dernière scène avec un autre acteur, mais c'est parce qu'on avait eu un petit quelque chose dans la vraie vie. Je suis très libérée, mais je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un me touche sans amour, c'est rédhibitoire", a-t-elle raconté.

Dans la suite de l'entretien, Evelyne Thomas a voulu savoir ce qui l'a poussée à se lancer dans ce projet. "J'avais 19 ans, j'avais le bon amoureux et j'ai rencontré quelqu'un qui était extraordinaire, qui s'appelait Fred Coppula et qui m'a donné confiance. Je l'ai rencontré au Salon de l'Érostime à Paris, parce qu'on avait envie à 19 ans de faire des choses un peu marrantes, un peu hors du commun, et c'est vrai que quand je suis retournée dans ma classe de BTS, je n'avais plus trop envie d'être là. J'avais envie d'être à Paris, de faire ma vie, de faire n'importe quoi. Et c'est vrai que les choix que j'ai faits à 19 ans, je ne les ferai pas à 40. À 19 ans, j'étais une gamine qui avait envie de vivre et de transgresser les règles et de bousculer mon éducation", a-t-elle expliqué.

Par Non Stop People TV