Clara Morgane mannequin sexy et "libre" : son message à ses followers

Clara Morgane est très active sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs années maintenant, elle partage énormément avec sa communauté qui s'agrandit de jour en jour. En cette période de crise sanitaire, la jeune femme a décidé de rester proche de ses fans et poste chaque jour un nouveau cliché issu de ses shootings photos. Elle a récemment fêté le déconfinement en petite tenue.



Ce jeudi 14 mai, l'ancienne candidate de Danse avec les Stars a posté une nouvelle photo, avec une légende pour le moins particulière. En effet, elle a souhaité adresser un message à ses 700 000 abonnés. En légende, elle écrit : "Mes 700 000 ... Merci à vous de me soutenir, de me suivre, de motiver ma créativité et ce, depuis tant d’années. 20 ans d’amour, c’est l’amour fou. Ma passion pour la photographie m’a rapprochée de vous et ma vie entière depuis ces temps nouveaux et tourmentés est tournée autour d’elle, autour de vous. Si j’imagine sans cesse de nouveaux univers, de nouveaux décors, de nouvelles parures, ce n’est que pour mieux vous plaire et pourquoi pas vous inspirer."

un beau message

Elle ajoute ensuite : "C’est aussi ça la photographie, un instant figé dans le temps proclamant un message. Le mien est depuis toujours celui de la liberté. La liberté de corps et d’esprit. Oui, pour moi le corps est aussi un objet d’art que l’on peut faire parler, exposer, ériger. Je sais que tous ne seront pas d’accord mais telle est ma vision. Les plus belles statues de pierre ne mettent-elles pas le corps à l’honneur ? Ne cherchent-elles pas à l’imiter au mieux ? Oui, je suis modèle avant tout, c’est ma première passion, mon premier métier."

Clara Morgane, draguée par un acteur américain, conclut ensuite : "Être modèle me rend créative, me pousse à prendre soin de moi, à mieux manger, à faire du sport. Être modèle c’est un art de vire et ma façon d’apporter un peu de douceur dans ce monde. Merci à vous de rendre ma vie plus belle en venant chaque jour voir mon travail. Clara". Un long message qui a touché sa communauté puisqu'ils ont été plusieurs milliers à réagir et à soutenir, une nouvelle fois, la jeune femme.

