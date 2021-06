Clara Morgane poste un rare cliché complice avec sa fille sur Instagram

Clara Morgane est d'ordinaire très discrète sur sa vie privée. L'ex-actrice met un point d'honneur à préserver sa famille des médias et des réseaux sociaux. "Ma pudeur, elle se situe au niveau de la protection de ma famille, de mes convictions. Je sais ce que je propose, c'est-à-dire une image, un art de vivre, du glamour, de la sensualité, pourquoi pas de la sexualité, mais ça, c'est ce que je propose professionnellement et artistiquement, ce n'est pas ma vie", disait-elle en octobre dernier face à Evelyne Thomas sur Non Stop People.

"Tu ne verras jamais ma fille sur mon compte Instagram"

"Pour moi aujourd'hui, le tabou dans ma vie à pratiquement 40 ans, c'est plus de protéger ma famille, de préserver ma fille de tout ce monde numérique dans lequel on vit. Par exemple, tu ne verras jamais ma fille sur mon compte Instagram, ni ma maison, ni ma famille, ni mon mari", expliquait-elle encore. Visiblement, il y a du changement dans l'air. Clara Morgane vient de poster une photographie d'elle avec sa fille dont on ne connaît pas le prénom. Un rare moment de complicité qu'elle partage avec ses 775 000 abonnés. Sur la photographie, Clara Morgane porte sa fille de 6 ans dans les bras et lui donne un tendre baiser sous un sublime décor. Clara Morgane et sa fille se trouvent sous une magnifique arche de roses rouges. Le peu que l'on sait à propos de la fillette, c'est qu'elle est née du mariage entre Clara Morgane et le DJ Jérémy Olivier. Les deux tourtereaux se sont unis en 2012, dans l'intimité la plus totale en Corse. Des clichés de la cérémonie à l'église avaient fuité dans la presse people.

Par Matilde A.