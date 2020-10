Clara Morgane : pourquoi elle veille à ne pas exposer sa famille sur les réseaux (Exclu vidéo)

Lundi 28 septembre, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur son parcours aussi bien professionnel que personnel. Après Djibril Cissé, Véronique Genest et Pascal Soetens, c'est au tour de Clara Morgane de se livrer. Dans un premier temps, l'ex-candidate de "Danse avec les stars" a accepté d'expliquer pourquoi elle s'est lancée à l'âge de 19 ans dans les films pour adultes.

"J'avais le bon amoureux et j'ai rencontré quelqu'un qui était extraordinaire, qui s'appelait Fred Coppula et qui m'a donné confiance. Je l'ai rencontré au Salon de l'Érostime à Paris, parce qu'on avait envie à 19 ans de faire des choses un peu marrantes, un peu hors du commun, et c'est vrai que quand je suis retournée dans ma classe de BTS, je n'avais plus trop envie d'être là. J'avais envie d'être à Paris, de faire ma vie, de faire n'importe quoi. Et c'est vrai que les choix que j'ai faits à 19 ans, je ne les ferai pas à 40. À 19 ans, j'étais une gamine qui avait envie de vivre et de transgresser les règles et de bousculer mon éducation", a-t-elle expliqué.

"Tu ne verras jamais ma fille sur Instagram"

Dans la suite de cet entretien, Clara Morgane a évoqué sa vie de famille. Elle a ainsi expliqué pourquoi elle tient à protéger sa famille des médias et réseaux sociaux. "Pour moi aujourd'hui, le tabou dans ma vie à pratiquement 40 ans, c'est plus de protéger ma famille, de préserver ma fille de tout ce monde numérique dans lequel on vit. Par exemple, tu ne verras jamais ma fille sur mon compte Instagram, ni ma maison, ni ma famille, ni mon mari", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Ma pudeur, elle se situe au niveau de la protection de ma famille, de mes convictions. Je sais ce que je propose, c'est-à-dire une image, un art de vivre, du glamour, de la sensualité, pourquoi pas de la sexualité, mais ça, c'est ce que je propose professionnellement et artistiquement, ce n'est pas ma vie".

Par Non Stop People TV