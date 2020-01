Clara Morgane : sa vidéo sexy pour ses vingt ans de carrière

C'est le temps des festivités pour Clara Morgane. Ce samedi 25 janvier, l'ancienne candidate de "Danse avec les stars" a célébré ses 39 ans. À cette occasion, elle a remercié ses fans pour leurs nombreux messages avec une photo dévoilant ses atouts. En lingerie noire et avec un bouquet de roses jaunes, Clara Morgane a écrit en légende : "Merci infiniment pour tous vos messages et vos cadeaux à l'occasion de mon anniversaire et quel plus grand bonheur que de le fêter près de vous sur la scène du @cesarpalaceparis Merciiii". Mais quelques jours plus tard, la maîtresse de cérémonie du Cabaret de Clara Morgane, a célébré un nouvel anniversaire.

Clara Morgane n’a "pas toujours fait les bons choix"

Ce mercredi 29 janvier, Clara Morgane fête ses vingt ans de carrière. Toujours très proche de son public, elle a tenu à le remercier pour sa fidélité avec une vidéo partagée sur Twitter. En légende, elle a confié : "20 ans d'amour... Avec vous. De mes 19 à mes 39 ans, vous m'avez accompagnée, soutenue et réconfortée. Un simple merci ne me semble pas à la hauteur de ce que nous avons partagé. Je vous aime. Clara". De nouveau dans un ensemble de lingerie noire, Clara Morgane s'est montrée très sexy devant la caméra. Sur les notes de "La chanson des vieux amants" du chanteur belge Jacques Brel, Clara Morgane a dévoilé ses courbes et a évoqué ses choix de carrière. "Bien sûr je n’ai pas toujours fait les bons choix, bien sûr vous n’avez pas toujours eu les bons mots. Mais n’est-ce pas le sort d’une merveilleuse histoire d’amour ? Sachez que je ne regrette rien puisque la vie m’a gardé près de vous. Seul le temps nous dira si elle durera encore 20 ans. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vous aime", a-t-elle adressé à ses fans.

