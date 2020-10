Clara Morgane : son très beau salaire pour Danse avec les stars dévoilé (Exclu vidéo)

Le 1er octobre dernier, quelques jours seulement après le lancement de sa toute nouvelle émission sur Non Stop People, Evelyne Thomas a reçu Clara Morgane. Lors de cet entretien intimiste, la chanteuse a évoqué sa vie de famille. Elle a ainsi expliqué pourquoi elle tient à protéger sa famille des médias et des réseaux sociaux. "Pour moi aujourd'hui, le tabou dans ma vie à pratiquement 40 ans, c'est plus de protéger ma famille, de préserver ma fille de tout ce monde numérique dans lequel on vit. Par exemple, tu ne verras jamais ma fille sur mon compte Instagram, ni ma maison, ni ma famille, ni mon mari", disait-elle.

Et de poursuivre : "Ma pudeur, elle se situe au niveau de la protection de ma famille, de mes convictions. Je sais ce que je propose, c'est-à-dire une image, un art de vivre, du glamour, de la sensualité, pourquoi pas de la sexualité, mais ça, c'est ce que je propose professionnellement et artistiquement, ce n'est pas ma vie".

"C'était dix semaines très intenses"

Ce mercredi 21 octobre, Clara Morgane a fait son retour dans les locaux de Non Stop People, mais pour participer cette fois à "L'instant de Luxe", l'émission présentée par Jordan de Luxe. Pendant cet échange, l'artiste est revenue sur sa participation à la dixième saison anniversaire de "Danse avec les stars" en 2019. Elle faisait équipe avec Maxime Dereymez. Le duo avait été éliminé lors de la sixième semaine de compétition.

Jordan de Luxe a voulu savoir combien elle a été payée pour cette incroyable aventure. "100 000 euros", lui a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "C'est le tarif à peu près logique pour tout le monde. Après, vous pouvez avoir 80 000 ou 120 000 euros". Elle a tenu à préciser un point important sur sa participation. "J'ai fait six semaines de prime plus quatre semaines avant, donc dix semaines très intenses. Je ne dis pas que ça vaut 100 000 euros, mais je dis que ce n'est pas non plus une petite TV. C'est dix semaines de ma vie loin de ma famille, de ma fille, c'est aussi le deal. Ils venaient chaque semaine sur le prime. Ma fille a eu des paillettes dans les yeux, elle a découvert les plateaux TV", a-t-elle poursuivi.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV