Claude Brasseur mort : son fils Alexandre Brasseur partage un tendre message

L'acteur Claude Brasseur est mort le 22 décembre dernier à l’âge de 84 ans. "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris" avait annoncé son agent à l'AFP. Considéré comme une figure phare du cinéma français, celui qui a incarné le père de Sophie Marceau le mythique film "La Boum" était papa d'un unique fils prénommé Alexandre, né de son mariage avec Michèle Cambon.



Les fans du petit écran connaissent certainement ce fils de 49 ans : Alexandre Brasseur incarne Alex Bertrand dans la série "Demain nous appartient" diffusée chaque jour sur TF1.



Très discret depuis l'annonce de la mort de son père, Alexandre Brasseur lui avait néanmoins rendu un bel hommage durant ses funérailles qui ont eu lieu le 29 décembre dernier. "La mort est triste mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément. Tu me disais que ta seule petite ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, avons déjà la nostalgie d'hier. Merci Papa ! On t'aime" avait déclaré l'acteur de 49 ans.

Des remerciements publiés sur Instagram

Après un mois de silence sur les réseaux sociaux, le comédien est finalement sorti de sa réserve ce mercredi 27 janvier 2021. En légende d'une publication comprenant deux images colorées, Alexandre Brasseur n'a pas manqué de remercier ses fans : "Chères toutes chers tous, ne lisant ni mes messages ni les commentaires sur mes réseaux sociaux je tenais néanmoins à remercier profondément toutes celles et ceux qui ont tenu à me témoigner leur affection lors du décès de mon père" a-t-il simplement écrit pour partager son chagrin et sa reconnaissance.

Par E.S.