Claude de Koh-Lanta bientôt animateur ? Il répond

L’aventurier Claude de Koh-Lanta pourrait-il devenir prochainement animateur ? C’est en tout cas ce qu’il avait laissé entendre peu après la grande finale de l’émission de TF1 : "Maintenant que le public veut renommer Koh-Lanta par "Claude-Lanta", j’attends que Denis Brogniart prenne sa retraite (…) Plus sérieusement, ça me plairait de présenter Koh-Lanta, ça serait une nouvelle expérience d’autant plus que je connais bien le jeu mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge", avait fait savoir l’aventurier à nos confrères de TV Mag. Et la semaine dernière, Alexia Laroche-Joubert, PDG d’Adventure Line Productions, avait annoncé réfléchir à des projets avec Claude : "Il est un de nos grands aventuriers. On a très envie de travailler avec lui... Et c'est vrai qu'on y réfléchit ensemble".

"Ce n’est pas un objectif"

Des propos qui ont bien évidemment fait beaucoup réagir les internautes. Et si ces derniers n’ont pas caché leur joie, Claude a finalement réagi à la déclaration de la productrice. Interrogé dans le cadre d’un podcast intitulé Focus Ecran, l’aventurier vu récemment dans Fort Boyard a expliqué que présenter une émission "n’est pas un objectif mais je suis flatté. Si on me propose une émission et que ça me correspond, je serai à l'écoute". Il faudra donc attendre avant de savoir si Claude sera prêt à abandonner son poste de chauffeur de maître. Auprès de Puremédias il y a quelques semaines, Claude avait fait savoir que "la priorité n'est pas à la reconversion. Je resterai auprès de mon patron tant qu'il voudra me garder". Affaire à suivre.

Par Alexia Felix