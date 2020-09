Claude François : Sophie Darel raconte le jour où le chanteur lui a "sauté dessus" (Exclu vidéo)

En novembre 2019, Sophie Darel était venue sur le plateau de "L'instant de Luxe" pour parler de son rapport à la chirurgie esthétique. Face à Jordan de Luxe, l'animatrice de 76 ans révélait avoir fait "des petits trucs". Elle avait ensuite donné son avis sur ces femmes qui n'assument pas avoir eu recours au bistouri. "C'est dommage", commençait-elle. Elle avait poursuivi en révélant pourquoi elle y a cédé. "Ce n'est pas le fait de vouloir rester jeune, c'est plus pour ne pas avoir mauvaise mine (...) Il ne faut pas tomber dans l'excès, se faire tirer la peau dans tous les sens. Il faut faire des petites choses", disait-elle.

"C'était très, très insistant"

Moins d'un après sa première visite dans "L'instant de Luxe", Sophie Darel fait son retour face à Jordan de Luxe ce mercredi 9 septembre. En tombant sur la case représentant Claude François, l'animateur lui lance : "Vous êtes une croqueuse d'hommes". Ce à quoi elle réplique : "Je ne voulais pas le croquer lui, justement". L'occasion pour elle de révéler ce qu'il s'est passé avec le chanteur lorsqu'elle était "très jeune". "J'étais en tournée avec lui. Je n'avais pas encore commencé la télé donc j'étais totalement inconnue. Je présentais donc un spectacle dans lequel il était. Ça me fascinait de le voir parce que c'était un monstre, il était super en avance. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il est toujours vachement dans le coup", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Un jour, il me dit : 'J'ai un truc formidable dans ma chambre qui purifie l'air'. Il me dit : 'Viens voir, tu n'as jamais vu ça dans une chambre'. J'y vais avec son secrétaire, il me montre l'appareil qui purifie et là, il me saute dessus, mais carrément. Ça ne s'est pas fait, c'était très, très insistant, je n'étais pas d'accord. Je n'avais pas la même mentalité qu'aujourd'hui à porter plainte, a faire des procès". L'aurait-elle fait ? "Si j'avais voulu oui, mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit", a-t-elle répondu. Elle a conclu son récit en confiant que toutes ses copines lui ont demandé la chose suivante : "Mais pourquoi tu n'as pas voulu ?"

Par Non Stop People TV