Claude (Koh-Lanta) : Alexia Laroche-Joubert confirme un projet d'émission avec l'aventurier

En trois participations à Koh-Lanta, Claude Dartois est devenu l'aventurier préféré des téléspectateurs. Durant son parcours dans "L'île des héros" diffusé début 2020, le jeune homme a de nouveau échoué en finale lors de la fameuse épreuve des poteaux, mais a gagné le cœur du public. Alors qu'une nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée "Les armes secrètes" va débuter le vendredi 12 mars, et qu'une nouvelle édition All Stars est en préparation, les fans de l'émission espèrent voir Claude Dartois prendre sa revanche. Grâce à sa popularité, l'aventurier enchaîne les projets avec des participations à Fort Boyard, Boyard Land, et Les Touristes. Et son avenir à la télévision semble prometteur avec une future émission.

Une émission "dans les tuyaux"

Dans une interview à Télépro ce mercredi 24 février, la productrice Alexia Laroche-Joubert a confirmé travailler sur un projet avec Claude Dartois. Aventure Line Productions, société de production de "Koh-Lanta", prépare ainsi une émission avec l'aventurier. Mais la réalisation du programme a pris du retard. "Le projet avec Claude est toujours dans les tuyaux. La problématique, c'est que c'est un projet qui se tourne à l'étranger et que ce n'est pas simple actuellement de tourner à l'étranger", a-t-elle expliqué sur cette émission qui ne pourra être diffusée en 2021 : "Là, sincèrement, ça me paraît difficile". Secrète sur le concept de l'émission d'aventure, Alexia Laroche-Joubert a précisé : "On reste dans le dépassement de soi et le dépaysement".

Par Marie Merlet