Claude (Koh-Lanta) : ce tendre cliché de sa compagne et de leur fils Marceau

S’il n’a pas remporté Koh-Lanta, Claude Dartois a gagné le cœur du public. Ses exploits lors des épreuves du jeu d’aventure et ses talents stratégiques ont fait de lui la coqueluche des téléspectateurs. Depuis la fin de l’émission, celui qui est chauffeur de maître de métier connaît une exposition médiatique exceptionnelle. Mais à l’arrivée de l’été, l’heure est venue de souffler un peu. Et c’est en famille qu’il passe ses vacances. Le sportif est papa de deux garçons, Andréa et Marceau. C’est d’ailleurs lors du tournage de Koh-Lanta qu’il a appris la seconde grossesse de sa femme ! Lors de leurs vacances du côté de l’île d’Oléron en juillet dernier, Claude a dévoilé la bouille de son petit dernier pour la première fois via les réseaux sociaux.

Un cliché qui fait fondre les internautes

Après le soleil du sud, place aux sommets de la montagne. La famille de quatre a pris la direction de Tignes. Au programme : grands bols d’air pur, randonnées et sorties running. Si Claude qui a récemment participé à Fort Boyard n’hésite pas à partager ses vacances avec ses abonnés sur Instagram, cette fois c’est sa compagne Viriginie qui fait fondre la Toile avec un tendre cliché de leur petit dernier posté sur son compte. En pleine randonnée dans les Alpes, elle publie une photo samedi 15 août sur laquelle les internautes la découvrent de dos portant Marceau sur sa poitrine face aux montagnes. Dans ce décor idyllique elle légende le cliché par : "En randonnée avec mon bébé". Les commentaires ne se font pas attendre et les "trop mignon" et "trop chou" se succèdent.

Par Valentine V.