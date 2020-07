Claude (Koh-Lanta) : ses touchantes confidences sur la perte de ses parents

L’émission Koh-Lanta cartonne sur TF1 depuis de nombreuses années. Ce jeu d’aventure qui met en concurrence des aventuriers a su trouver son public et un candidat s’est particulièrement démarqué dans l’édition 2020. Il s’agit de Claude Dartois qui participait pour la troisième fois à Koh-Lanta. S’il a été éliminé lors de la célèbre épreuve des poteaux, il a remporté le cœur du public. Depuis la fin de l’émission, Claude est partout. Il a d’ailleurs participé à Fort Boyard, est apparu dans plusieurs émissions et a même reçu un vote lors des élections municipales ! Mardi 21 juillet, il était l’invité de Jarry dans le Jarryshow diffusé sur Youtube. Et il a fait de rares confidences sur ses parents.

Une épreuve difficile qui l’a forgé

L’ambiance était détendue entre Jarry et Claude. Les vannes ont et les éclats de rire furent nombreux. Si les questions ont parfois été étonnantes comme choisir entre manger une araignée et un œil de bœuf, une séquence émotion a eu lieu. Alors que Jarry lui demande s’il est plus famille ou pote, il réalise que Claude ne parle pas souvent de sa femme et de leurs enfants pour les "préserver" mais également à cause des difficiles épreuves qu’il a vécues. "J’ai perdu ma mère et mon père assez jeune" confie l’aventurier. Jarry lui demande alors si ce drame a forgé son caractère, "Oui forcément, les décisions je les ai prises très tôt tout seul, quand tu fais tes choix seul forcément tu te plantes à un moment donné mais ça te forge en fait et ça t’oblige à aller de l’avant en fait, c’est pour ça que j’ai plus une âme de leader que de suiveur" répond Claude.

"Il ne prenait pas le temps de prendre le temps"

Puis l'aventurier a fait des confidences sur son père. "J’ai connu mon père un peu, je suis resté avec lui pas mal de temps avant qu’il décède et je suis le dernier à être parti du foyer. Mon père c’était une génération différente, c’était un bosseur, c’était quelqu’un qui se levait tôt, qui avait vécu avec ses grands-parents, qui avait fait la guerre d’Algérie (…) C’était les vertus du travail. Il ne voulait pas quand il rentre que je sois dans le canapé, il voulait que je me lève, que j’aille travailler, que je fasse quelque chose". Claude voit d'ailleurs une différence entre l’éducation qu’il a reçue de son père et celle qu’il inculque à ses enfants. "C’était pas le père qui était comme nous on peut l’être aujourd’hui plus proche, c’est une ancienne génération (…) il ne prenait pas le temps de prendre le temps (…) Depuis la naissance du premier, j’ai toujours pris le temps pour eux. J’ai la chance d’avoir le temps de leur accorder du temps".

Par Valentine V.