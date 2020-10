Claude (Koh-Lanta) : Son adorable déclaration d'amour à sa femme pour leur anniversaire

Tout sourit à l'aventurier le plus célèbre de "Koh-Lanta". Claude a brillé lors des épreuves pendant le confinement tout en séduisant le coeur des Français. Il était la star du programme et est même parvenu à détrôner Teheiura en terme de victoires personnelles. Avec trois participations, il est le meilleur aventurier de "Koh-Lanta" et a même été surnommé "King Claude" par les internautes. Même s'il n'a pas remporté la finale de l'émission emblématique de TF1, il n'en reste pas moins un homme comblé. D'ailleurs, depuis qu'il est devenu l'un des visages phares de "Koh-Lanta", Claude a souvent été courtisé par la gente féminine. Cependant, cet homme âgé de 40 ans n'est plus un coeur à prendre et l'a une nouvelle fois rappelé en posant aux côtés de sa chère et tendre pour une occasion particulière !

10 ans d'amour

Claude, qui va participer à la saison 11 de "Danse avec les Stars", est fou amoureux de sa compagne comme au premier jour. D'ordinaire très discret concernant sa vie privée, le père de deux enfants a partagé un cliché sur son compte Instagram ce dimanche 11 octobre qui a fait fondre ses fans. Le chauffeur de maître pose avec sa femme et lui a fait une déclaration d'amour endiablée pour célébrer leur dix années passées ensemble. Il a notamment écrit : "10 ans together. Je te décerne le totem d’immunité pour cela Virginie Milano, je t’aime tout autant que je suis fier de t’avoir à mes côtés.". Une histoire d'amour incroyable qui fait rêver ses nombreux abonnés. En tout cas, Claude et son épouse sont plus heureux que jamais et respirent le bonheur et leurs regards en disent long.

Par Solène Sab