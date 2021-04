Clem : découvrez des images inédites de la saison 11 !

Bonne nouvelle pour les fans de la série "CLEM" : la série revient sur TF1 ce lundi 19 avril 2021 ! Le 30 mars dernier, Lucie Lucas, l’actrice principale annonçait le retour du programme avec un émouvant message publié sur Instagram : "Hyper heureuse de vous annoncer la sortie de la nouvelle saison de CLEM qui reviendra sur vos écrans le lundi 19 avril à 21h05 sur TF1. Cette année encore je me suis éclatée ! Que de moments super forts, d’émotions et cette fois-ci aussi de fous rires et de scènes irrésistiblement improbables. Tellement hâte de partager ça avec vous… merci à tous ceux qui permettent à cette série d’exister, d’évoluer, de perdurer et de se renouveler constamment".

Sont annoncés au casting de cette nouvelle saison : Lucie Lucas, Agustín Galiana, Joséphine Berry, Carole Richert, Maeva Pasquali, Jean Dell, Cristiana Reali, et Thomas Chomel, déjà aperçus dans les saisons précédentes, mais aussi un nouveau personnage campé par Loup-Denis Elion.

Un bébé au cœur de l’intrigue

Cette nouvelle saison lance une nouvelle intrigue. En effet, après son licenciement et sa rupture avec Fred, Clem a retrouvé un travail d’assistante juridique dans le cabinet de Nathalie (Cristiana Reali). Mais un nouveau venu inattendu à Cheynouville, Matthieu (Loup-Denis Elion), risque fort de pimenter son quotidien… Adrián, de son côté, a enfin récupéré son poste de proviseur et a trouvé une place de surveillante à Amélie (Karina Testa). Et pour Valentin, c’est la rentrée en Terminale, avec Izia (Lily Nambininsoa) et déjà des projets pour l’après bac… Mais Clara, son ex, (Marion Seclin) a une nouvelle importante pour lui…

En découvrant l’affiche de la saison, sur laquelle Clem tient un bébé dans ses bras, les téléspectateurs sont désormais divisés en deux clans : certains pensent que Clem va devenir maman à nouveau tandis que d’autres pensent qu’elle va devenir grand-mère et que c’est son fils Valentin qui va devenir papa ! Réponse ce soir à 21h05 sur TF1 !





Par E.S.