Clem - Lucie Lucas : Pourquoi le personnage de Victoria Abril ne lui manque pas

C’est en juin 2018 après huit saisons que Victoria Abril a annoncé son départ surprise de la série Clem sur Instagram : "C’est officiel : il n’y aura pas de nouvelle saison pour Caroline dans ‘Clem ‘. Malheureusement mon personnage disparaît de la série […] C’est la vie, il faut accepter le changement pour pouvoir aller de l’avant". Un véritable choc pour les téléspectateurs, mais aussi pour Lucie Lucas, actrice principale du programme. Auprès de Télé Star, la jeune femme s’était confiée sur ce départ : "Ça a été déstabilisant car elle m'a beaucoup appris. J'ai été sous son aile pendant des années... J'essayais d'être à la hauteur. Après son départ, le défi à relever était énorme, donc je n'avais plus le temps d'y penser".

"Bien sûr qu’elle me manque"

Deux ans après ce départ, et alors que la saison 10 de Clem va être diffusée sur TF1 dès ce lundi 14 septembre, Lucie Lucas a accordé un entretien à nos confrères de Télé Star. L’occasion pour l’actrice de révéler que Victoria Abril ne manque pas au récit de la série : "C'est une question à laquelle il est difficile de répondre en quelques mots. À titre personnel, bien sûr qu'elle me manque. J'ai passé des années à travailler et à apprendre avec elle. D'un autre côté, son personnage avait vécu énormément de choses et sa relation avec Clem finissait par se limiter à celle d'une maman qui vient sans arrêt sauver sa fille. Alors disons que je préférerais qu'elle soit là, mais que j'essaie de mettre à profit son absence pour que mon personnage puisse devenir plus adulte".

Par Alexia Felix