Clémence Botino critiquée pour son retour en France, Sylvie Tellier réagit

Clémence Botino aura vécu l'un des sacres les plus étranges de l'histoire de Miss France. Et pour cause, la crise sanitaire qui a touché le monde a évidemment mis à mal ses fonctions de Miss. De nombreux internautes ont lancé une pétition pour que la jeune femme puisse profiter d'une deuxième année de Miss France afin de tirer partie au mieux de ce statut. Mais Sylvie Tellier, présidente du comité, a annoncé il y a quelques semaines maintenant, que le concours aura bien lieu cette année.

Clémence Botino était en Guadeloupe ses dernières semaines auprès des siens. "J'étais venue passer quelques jours de vacances quand le confinement a été décrété. Avec le comité et Sylvie Tellier, nous nous sommes vite entendus sur le fait que je reste ici. Cela m'évitait de m'exposer à des risques en prenant un avion", déclarait-elle au Parisien en avril dernier.

Sylvie tellier monte au créneau

La Miss France vient de faire son retour en France mais ce dernier a été très commenté. En effet, certains ne comprennent pas son choix. On a pu lire des commentaires tels que : "Donc elle peut prendre l'avion alors que des Français expatriés sont bloqués ? Quel intérêt ? Il y a, je pense, d'autres préoccupations que Miss", ou encore "Mais on n'a pas le droit d'aller plus loin que 100 km, si ne me trompe pas ?". Face à ces critiques, Sylvie Tellier a décidé d'intervenir. Dans une story Instagram elle explique : "Vous êtes nombreux à me demander pourquoi Clémence rentre de Guadeloupe. Aujourd’hui, Clémence est salariée de l’organisation Miss France et son travail est ici, à Paris, a-t-elle rappelé. Même si l’activité va reprendre petit à petit, c’est bien qu’elle rentre pour répondre à vos courriers, commencer à préparer les prochains événements qui auront lieu, on l’espère, au mois de juin, de juillet… Sa famille Miss France est à Paris, donc on est ravis de l’accueillir."

Par J.F.