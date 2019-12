Clémence Botino, Elodie Gossuin, Valérie Bègue... les élections de Miss France les plus controversées

Crée en 1920, le concours Miss France est une véritable institution dans l'Hexagone. Mais déjà sous l'ère de Geneviève de Fontenay, figure emblématique du célèbre concours de beauté, les couacs et autres désordres embarrassants n'étaient pas si rares. Au grand dam de la dame au chapeau, si attachée aux règles de bienséance et à l'image lisse de Miss France. Au fil des années, Geneviève de Fontenay a dû plus d'une fois ronger son frein, entre les photos osées de Valérie Bègue et les accusations de trucages des Français déçus de ne pas voir leur favorite emporter la mise. En 1987, pour la première retransmission télévisée en direct, la finale du concours Miss France avait tourné au fiasco, avec un Guy Lux aux commandes qui ne savait plus où donner de la tête, et des candidates au titre complètement perdues. Cette année-là, c'est Nathalie Marquay, alors Miss Alsace, qui avait finalement été couronnée, dans la cohue générale.

Des Miss France qui ne font pas l'unanimité

Si le direct s'est depuis bien amélioré, il n'empêche en rien les controverses. Elue Miss France en 2001, Elodie Gossuin a dû essuyer de vives critiques sur son physique, mais aussi d'odieuses rumeurs qui la disaient transsexuelle. Et ce, alors qu'elle concourrait à Miss Univers. À cette époque, Donald Trump était encore propriétaire du célèbre concours de beauté, et n'avait pas hésité à surfer sur le buzz autour de la Miss France 2001. Un souvenir douloureux pour Elodie Gossuin. Et puis il y a celles qui ne font pas l'unanimité au sein même du public français. Ce fut le cas d'Alexandra Rosenfeld et Chloé Mortaud, Miss France 2006 et 2009, dont l'élection avait fait grand bruit, scindant les Français en deux. Il y a malheureusement certaines choses qui ne changent pas. Dix ans plus tard, Clémence Botino a eu à peine le temps de savourer son sacre de Miss France 2020 que déjà des critiques se sont faites entendre. En finale face à Lou Ruat, Miss Provence donnée favorite, la jeune femme originaire de Guadeloupe a été la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux. Le monde merveilleux des Miss France…

Par Sarah M