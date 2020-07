Clémence Botino en couple ? Le point sur sa vie amoureuse

C'est une nouvelle saison de "Fort Boyard" qui débarque ce samedi 11 juillet à 20h50 sur France 2. L'occasion pour les téléspectateurs de suivre le parcours de cinq personnalités dans le jeu phare de la chaîne, à savoir Claude de "Koh-Lanta", Booder, Tom Leeb, Camille Cerf et Clémence Botino. Cette dernière a récemment échappé à un incendie qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 juillet dans un immeuble du 17e arrondissement. Au Parisien, elle a raconté sa nuit d'horreur.

"J'ai ressenti un mélange de peur et de panique. Heureusement, je n'ai pas été en contact avec le feu. J'ai eu peur de ne pas revenir. On n'est pas préparé à ça ! (...) J'ai eu peur ! Mais c'était plus de peur que de mal. Le soir même, j'ai recommencé à sourire. Mais il y a eu un contrecoup, des va-et-vient. Heureusement, je suis très entourée, je n'ai pas été touchée et je suis en vie. J'ai mis du temps à réagir. J'ai entendu l'alarme incendie, mais je n'ai pas tilté tout de suite, car on n'imagine pas que cela puisse vous arriver".

Les confidences de son père

C'est en décembre 2019 que Clémence Botino a été élue Miss France 2020, au Dôme de Marseille. Le soir de son sacre, son petit ami était présent dans le public, comme l'avait révélé son père Olivier Botino aux caméras de "Sept à Huit". "C'est quelqu'un d'assez discret. Je pense que par rapport à l'affection qu'il a pour Clémence, il la laisse vivre son rêve. Mais je pense qu'il se sent bien", disait-il. Quelques semaines après le couronnement de sa fille, il en avait dit plus sur l'heureux élu, tout en veillant à ne pas révéler son identité. "Comme elle, il est étudiant en métropole. Ça fait quelque temps qu'ils sont ensemble", disait-il à France Dimanche. Et de poursuivre : "Je ne peux pas en dire trop sur le couple. Je préfère les préserver. Mais cela fait partie de l'équilibre de Clémence. Je pense qu'on ne peut pas gagner ce genre d'élection si on n'a pas en soi un équilibre général".

Depuis les confidences faites par son père, Clémence Botino n'a fait aucune déclaration sur sa vie privée. Si elle avait confirmé qu'elle n'était plus un coeur à prendre dans un entretien à Paris Match en décembre 2019, elle n'a ensuite jamais étalé sa vie privée sur les réseaux sociaux. Ainsi, aucune photo de son mystérieux amoureux n'a été postée sur Instagram. Impossible donc de savoir si la jeune femme file toujours le parfait amour avec lui ou pas.

Par Non Stop People TV