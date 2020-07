Clémence Botino rescapée d’un incendie : elle raconte sa nuit d’horreur

Clémence Botino a eu la peur de sa vie. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet, un violent incendie s’est déclaré dans l’immeuble de Miss France 2020 rue des Ternes à Paris. Si le drame a fait un mort et une douzaine de blessés, Clémence Botino a été secourue par les pompiers. Auprès de nos confrères du Parisien, Miss France 2020 a donné de ses nouvelles et est revenue sur cet événement : "J’ai eu peur ! Mais c'était plus de peur que de mal. Le soir même, j'ai recommencé à sourire. Mais il y a eu un contrecoup, des va-et-vient. Heureusement, je suis très entourée, je n'ai pas été touchée et je suis en vie. J’ai mis du temps à réagir. J'ai entendu l'alarme incendie mais je n'ai pas tilté tout de suite car on n'imagine pas que cela puisse vous arriver".

"J'ai eu peur de ne pas revenir"

Clémence Botino poursuit : "J’ai entendu des cris et j'ai pensé que des voisins avaient un peu bu. J'ai ouvert la porte de mon appartement et j'ai vu des gens courir, crier. Et surtout, cet énorme nuage de fumée. J'ai voulu prendre l'escalier mais c'était impossible car j'habite au 4e étage et il y avait trop de fumée. Je suis retournée chez moi et je me suis enfermée sur le balcon en fermant les fenêtres. J'ai dû y rester une heure en attendant les pompiers. J'ai ressenti un mélange de peur et de panique. Heureusement, je n'ai pas été en contact avec le feu. J'ai eu peur de ne pas revenir. On n'est pas préparé à cela ! J'étais en contact avec des proches au téléphone qui me disaient de ne pas m'inquiéter. Et mes voisins ont essayé de me calmer, notamment le couple dont l'appartement est à la droite du mien qui me répétait : 'Clémence, ça va aller. Raconte-nous ta journée'. Mon voisin d'en dessous m'a envoyé une serviette imbibée d'eau car je n'avais rien pour me couvrir le visage. Et la personne âgée qui vit au-dessus me rassurait aussi. Il y a eu une belle solidarité".

Par Alexia Felix