Clémence Botino sauvée "in extremis" d'un incendie à Paris

Le drame a eu lieu peu avant minuit vendredi 3 juillet. Un incendie plutôt grave s'est déclaré dans un appartement du 10 avenue des Ternes, une adresse bien connue des Miss France puisque c'est ici que Clémence Botino qui pourrait bien voir son règne prolongé, réside. Le bilan s'élève à un mort, deux blessés graves et dix blessés légers. Dix-huit personnes ont en tout, pu être sauvées grâce au travail remarquable des pompiers. La cage d'escalier, rendue impraticable par l'incendie a donné du fil à retordre aux pompiers qui ont du déployer les grandes échelles pour venir en aide aux habitants. Miss France 2020 est désormais hors de danger, mais est malgré tout "sous le choc". Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France a tenu à rendre hommage aux pompiers de Paris pour leur travail et pour le "sauvetage" de Clémence Botino.

Elle est "sous le choc"

Contactée par Closer, elle a tenu à préciser que Miss France "va bien", ajoutant ensuite "elle est sous le choc et n'est pas blessée". Clémence Botino était de retour en France depuis quelques semaines après un confinement passé en Guadeloupe près de ses proches. Sylvie Tellier s'était confiée sur cette situation particulière lors d'un live sur Instagram : "Pour le moment, elle est en Guadeloupe, chez ses parents, au soleil avec la piscine et les bons petits plats de maman, elle n'est pas si mal. Après c'est vrai que si ça devait durer très très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans, parce que c'est sûr que c'est dur".

Une situation qui n'a pas déplu à Clémence Botino qui a pu profiter de ses proches : "Lorsque j'ai été élue Miss France, j'ai enchaîné tout de suite, et je n'ai pas vraiment pu profiter d'eux. Là, ça me permet d'être en Guadeloupe et de consommer local, parce qu'il ne faut pas croire... mais j'ai fait beaucoup de restaurants depuis que je suis Miss France ! Mais la nourriture de chez moi, franchement…" confiait-elle sur Instagram.

Par J.F.