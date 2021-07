Clémence Castel blessée sur son lieu de vacances, elle lance un appel à ses fans

Le 11 juillet dernier, Clémence Castel a annoncé une grande nouvelle sur Instagram. En effet, la candidate de "Koh-Lanta" a fait son coming out, dévoilant au passage le visage de celle qui partage désormais sa vie. "Voilà environ deux ans que j'ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd'hui. Une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi", postait-elle en légende d'une photo d'elle aux côtés de Marie. "Je ne renie rien de ma vie passée, qui m'a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j'aime plus tout", ajoutait-elle.

Une annonce qui a fait réagir Mathieu Johann, son ex-compagnon. "Pour toi, pour eux, je te souhaite d’être heureuse. Ce bonheur et cet amour te vont bien. Merci de m’avoir offert les deux plus belles merveilles du monde", postait-il sur sa page Instagram.

"C'est très douloureux"

Il y a quelques jours, Clémence Castel a posé ses valises en Espagne pour des vacances en famille. Après cette première escapade, la candidate de "Koh-Lanta" est revenue en France, dans la région du Tarn. Avec ses deux enfants, elle a profité d'une session d'accrobranche. Une activité qu'elle n'a pas manqué de partager avec sa communauté.

Une fois chez elle, la trentenaire a organisé une partie de football avec ses enfants qui s'est mal terminée, comme elle l'a raconté dans sa Story Instagram. "Ce que je pensais a été confirmé... Je me suis cassé le petit orteil en jouant au ballon pieds nus dans les jardin avec les enfants. C'est pas grand-chose, mais c'est très douloureux", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Si vous avez des astuces pour le traitement ou quelque chose qui me pourrait me soulager, je prends !! En attendant, un pied dans l'eau, une tisane et au lit !"

Par Clara P