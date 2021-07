Clémence Castel en couple avec une femme : sa jolie déclaration après son coming-out

Ce week-end, Clémence Castel a tenu à faire une confidence à ses 47 000 abonnés sur Instagram. Celle qui a remporté deux saisons de "Koh-Lanta" n'est plus un coeur à prendre. Depuis deux ans maintenant, Clémence Castel partage la vie d'une dénommée Marie. Une annonce étonnante pour les fans de la jolie brune qui l'ont connue amoureuse de Mathieu Johann, ancien candidat de "La Star Academy" et père de ses deux enfants. "Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui. Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi", a annoncé Clémence Castel dimanche 11 juillet 2021 en légende d'une photo d'elle aux côtés de Marie.

"Je ne m'attendais pas à ça"

Son annonce a fait l'effet d'une bombe : en quelques heures, Clémence Castel a récolté pas moins de 10 000 likes et 800 commentaires. Étonnée, l'ancienne aventurière de TF1 a tenu à s'exprimer dans sa story Instagram au lendemain de son coming-out, faisant une jolie déclaration. "Petite vidéo ce soir pour tous vous remercier de tous les messages que j'ai pu recevoir depuis mon post d'hier. C'était un post qui venait vraiment du coeur et vos réactions me font vraiment chaud au coeur. Un grand merci pour tout ça. Je ne m'attendais pas à ça, à autant de réactions, de bienveillance et de positif. N'oubliez pas que le meilleur reste à venir", a indiqué Clémence Castel.

Par Matilde A.