Clémence Castel fait son coming out : son ex Mathieu Johann réagit

C'est une annonce surprenante que Clémence Castel a fait le week-end dernier à ses milliers d'abonnés sur Instagram. L'ancienne candidate de "Koh-Lanta", qui est devenue animatrice après sa participation au jeu d'aventure de TF1, a fait son coming out. Depuis deux ans maintenant, Clémence Castel partage la vie d'une dénommée Marie. L'annonce a surpris ses nombreux fans puisqu'ils ont connu Clémence Castel en couple pendant plusieurs années avec le chanteur Mathieu Johann. L'ancien candidat de "La Star Academy" est d'ailleurs le père de ses deux enfants. "Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui. Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi", a indiqué Clémence Castel dimanche 11 juillet 2021 en légende d'une photo d'elle aux côtés de Marie.

"Ce bonheur et cet amour te vont bien"

Clémence Castel a reçu de nombreux messages de soutien après avoir fait son coming out. L'un d'entre eux a été écrit par son ex-compagnon Mathieu Johann. En effet, l'ancien candidat de "La Star Academy" n'a pas manqué de poster une jolie déclaration à Clémence Castel sur son compte Instagram. "Pour toi, pour eux, je te souhaite d’être heureuse. Ce bonheur et cet amour te vont bien. Merci de m’avoir offert les deux plus belles merveilles du monde", a-t-il écrit en légende d'une photo où Clémence Castel apparaît de dos avec ses deux fils. Un beau message.

Par Matilde A.