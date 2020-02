Clémentine Célarié : cette opération de chirurgie esthétique qui lui a permis de s'aimer

A 62 ans Clémentine Célarié est une actrice et chanteuse accomplie. On la retrouve ce samedi 22 février sur France 3 à 21h05 dans le téléfilm "Police de caractères". Elle incarne Louise Poquelin, une policière au grand cœur doublée d'une mère célibataire plutôt débordée. Alors que le meurtre du patron d'une grande conserverie se produit, elle se retrouve à enquêter avec Etienne de Beaumont incarné par Joffrey Platel. Oui mais voilà, ces deux-là ont des méthodes bien différentes et doivent malgré tout avancer ensemble. Un duo plein de charme à l'image de l'actrice. Mais si Clémentine Célarié renvoie l'image d'une femme bien dans sa peau, cela n'a pas toujours été le cas…

Une intervention qui va tout changer pour l'actrice

En novembre 2019, l'actrice se confiait au magazine Gala sur son enfance. Et elle affirme avoir eu beaucoup de mal à s'apprécier. "Je me sentais moche, j'avais un nez pas terrible". Une image loin de celle que renvoie la comédienne qui paraît bien dans sa peau et qui rayonne. Sans détour, Clémentine Célarié qui a révélé avoir été victime de violences conjugales, avoue à Gala avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour parvenir à enfin s'aimer. "J'ai eu recours à la chirurgie esthétique et ça a complètement changé mon existence" explique l'actrice qui a vu un changement s'opérer : "J'ai minci et je me sentais enfin jolie". Le regard des hommes également a changé. Aujourd'hui encore, elle confie faire "un régime perpétuel" pour "se sentir belle, vivante et toujours en devenir". La recette du bonheur selon Clémentine Célarié.

Par Valentine V.