Clive Standen : Qui est le héros de "Mirage", déjà aperçu dans "Vikings" ?

France 2 promet de tenir en haleine ses téléspectateurs ce lundi soir. La chaîne propose une nouvelle série à suspense portée par un duo convaincant, Clive Standen et Marie-Josée Croze. Si l’actrice franco-canadienne est connue du public français pour ses nombreux rôles au cinéma – elle a joué au côté de François Cluzet dans "Ne le dis à personne" – qu’en est-il de Clive Standen ? L’acteur est loin d’être un inconnu. Le comédien britannique s’est illustré dans la série "Vikings" (2013-2017) en interprétant de personnage de Rollo, le chef viking à l’origine du duché de Normandie. Il est également dans la série le frère de Ragnar Lothbrok, le héros du show.

Un acteur habitué des rôles à la télévision

C’est à la télévision que l’artiste de 38 ans s’est surtout illustré. Avant "Vikings",Clive Standen a joué dans "Camelot" (il y joue Gauvain) et dans "Robin des Bois" (il interprète Archer). En 2008, il était également apparu dans la très populaire série britannique "Doctor Who" en jouant Private Harris. Habitué des rôles physiques, il a été au cinéma Hagen dans "Hammer of the Gods" (2013) et Ed Viesturs dans "Everest" (2015). Côté vie privée, l’acteur est marié depuis 2007 à une certaine Francesca. Le couple a deux enfants, un petit garçon du nom de Rafferty et une petite fille prénommée Edi.

À noter que "Mirage", la nouvelle série de France 2, réunit un casting international. En plus de la Franco-canadienne Marie-Josée Croze et du Britannique Clive Standen, l’Allemand Hannes Jaenicke (aperçu dans "Tatort") et le Français Gregory Fitoussi ("Engrenages", "Le Bureau des légendes") sont présents.

Par Ambre L