Clotilde Courau maman : cette décision qui a fait basculer l’avenir de ses filles

En épousant le 25 septembre 2003 le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, Clotilde Courau est devenue princesse de Savoie, princesse de Venise et de Piémont et a obtenu le prédicat d’altesse Royale. Ses filles, Vittoria (16 ans, née le 28 décembre 2003) et Luisa (13 ans, née le 16 août 2006) sont elles aussi princesses. Grâce à leur père, le prince Emmanuel-Philibert, les deux adolescentes ont vu leur avenir bouleversé. En effet, celui-ci a demandé en 2019 à son propre père, le prince Victor-Emmanuel, duc de Savoie, prince de Naples et chef de la maison royale d’Italie de modifier la règle de succession au titre de chef de famille et de tous les autres titres liés à cette fonction. L’héritier du trône d’Italie a ainsi signé un décret statuant que la primogéniture absolue primerait dès maintenant. C’est-à-dire que l’aîné de la famille (de sexe masculin ou féminin) hérite de tous les titres et que la loi salique a été abrogée. Une avancée dans la mesure où Emmanuel-Philibert de Savoie (fils unique) a deux filles.

La fin de la loi salique

La princesse Vittoria, 16 ans, est ainsi devenue héritière présomptive de son père. À la mort de celui-ci, elle sera donc à la tête de la maison de Savoie et de la maison royale d’Italie. Une lourde responsabilité pour la jeune princesse. "Nous souhaitions, Clotilde et moi, que notre fille aînée se sente libre et surtout libre de rire ce qu’elle pense. J’ai senti chez elle un peu d’appréhension, je dois dire que j’ai moi-même été un peu impressionné par l’ampleur que tout cela a pris en Italie. Le soir de l’annonce, elle est venue me voir et m’a dit : ‘Papa, je ne m’attendais pas du tout à ça, quelle responsabilité ! Il faut que j’étudie encore davantage, il faut que je sois prête", racontait le prince Emmanuel-Philibert de Savoie dans les pages de Point de Vue. Désormais, Vittoria est princesse de Carignan et marquise d’Ivrée, quand Luisa est princesse de Chieri et comtesse de Salemi.

Clotilde Courau est à retrouver ce lundi 3 août sur France 3. En hommage à Gisèle Halimi décédée le 28 juillet, la chaîne rediffuse le téléfilm "Le viol". Le film retrace l’affaire Tonglet Castellano du nom des deux touristes belges violées par trois hommes. Gisèle Halimi incarnée à l’écran par Clotilde Courau avait été l’une des avocates des plaignantes.

