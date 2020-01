Clotilde Courau : retour sur son histoire d'amour avec Guillaume Depardieu

Ce jeudi 9 janvier 2020, TF1 diffuse "Peur sur le lac", une série dans laquelle Clotilde Courau incarne Claude Berteuil aux côtés de Julie de Bona et Sylvie Testud. En plus de faire son retour à la télévision, l'actrice de 50 ans sera prochainement à l'affiche de deux films au cinéma, à savoir "Benedetta" de Paul Verhoeven et "Il Cattivo poeta" de Gianluca Jodice.

En attendant, la femme d'Emmanuel-Philibert de Savoie s'est confiée sur ses réseaux sociaux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans l'une de ses publications, elle a évoqué le sujet de la confiance en soi. "Il m'a fallu du temps pour devenir mon amie, m'accepter dans ma singularité, ma différence et me regarder avec amour plutôt que de laisser la haine de moi-même me détruire à petit feu. Je souhaite à toutes la confiance, ce trésor nécessaire pour vivre heureuses", a-t-elle posté.

La naissance d'une idylle

Mariée depuis 2003 à Emmanuel-Philibert de Savoie, Clotilde Courau reste très discrète sur vie privée. Avant de devenir la princesse Clotilde de Savoie - princesse de Venise et de Piémont - l'actrice de 50 ans a vécu une histoire d'amour avec Guillaume Depardieu, décédé en octobre 2008. Les deux acteurs s'étaient rencontrés en 1997 sur le tournage du film "Marthe" de Jean-Loup Hubert. En avril dernier, elle était revenue sur cet amour de jeunesse. "Il m'a donné la force de vivre ma vie et de ne jamais ni rien renier, ni rien oublier", confiait-elle à Gala.

En octobre 2018, Clotilde Courau rendait un bel hommage à Guillaume Depardieu pour les dix ans de sa mort. En légende, elle avait posté le message suivant : "L'âme est éternelle #tbt #13oct #guillaumedepardieu #photography #lucroux".

Par Non Stop People TV