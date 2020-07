CNews : Jean-Pierre Elkabbach remplacé par Laurence Ferrari

Depuis plusieurs mois, Jean-Pierre Elkabbach était absent de l’antenne de CNews pour des raisons de santé. Mais à quelques semaines de la rentrée de septembre, le journaliste se prépare à revenir sur la chaîne. Auprès de nos confrères du Parisien, Jean-Pierre Elkabbach a expliqué que du haut de ses 82 ans, il n’est pas prêt à stopper sa carrière : "J'ai été malade, on m'a opéré et j'ai dû surmonter deux confinements. Aujourd'hui, je suis en grande forme. Je suis même en état de bataille et très excité à l'idée de revenir sur une chaîne qui a fait des progrès. J'ai toujours dit qu'elle avait tout pour être costaud". Toutefois, Jean-Pierre Elkabbach sera à la tête d’une nouvelle émission politique le dimanche soir, laissant donc sa place à la tête de l’interview matinale sur CNews. Et c’est finalement Laurence Ferrari qui a été choisie pour lui succéder.

"C’est un excellent choix"

La journaliste de 54 ans devra donc faire ses preuves auprès des téléspectateurs. Jean-Pierre Elkabbach a donné son avis sur ce choix de remplacement : "C'est un excellent choix. Laurence est une consœur efficace, combative et loyale". Le Parisien a fait savoir que Laurence Ferrai conservera son émission Punchline en plus de l’interview matinale : "Laurence a vraiment trouvé sa place dans la grille Comme Zemmour, Praud ou Morandini, c'est un pilier de la chaîne" a confié Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal + à nos confrères. Le Parisien a au passage expliqué que les invités de Laurence Ferrari ne seront plus que des politiques mais également issus du milieu culturel et de la société civile.

Par Alexia Felix