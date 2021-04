Coluche : pourquoi Martin Lamotte a été en froid avec l'humoriste (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, la présentatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a échangé avec de nombreuses figures des médias, de Gil Alma à Tiffany Bonvoisin en passant par Massimo Garcia ou encore Daniel Lévi.

Ce lundi 26 avril 2021, Martin Lamotte est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'acteur de 73 ans raconte son parcours, dont sa rencontre avec Coluche. Il a commencé à faire une formation au théâtre, en 1968. "Un an après, je vais travailler avec Coluche (...) Il était déjà parti du 'Café de la Gare' et ça s'appelait 'Le Vrai chic parisien" (...) C'est décisif cette rencontre parce que je suis venu avec deux élèves du cours qui étaient avec moi (...) Je les emmenés là-dedans. J'ai dit à Coluche : 'Il paraît qu'au 'Café de la Gare' on arrive, on travaille et puis, on nous engage'. Il m'a dit : 'Oh non, bossez d'abord, et on va voir'. Et on est resté. On a fait deux spectacles", dit-il.

"On ne s'est pas parlé pendant un an"

Dans un deuxième extrait, Martin Lamotte explique avoir ensuite pris de la distance avec Coluche. "On s'est séparés un petit peu. On allait chez lui, on faisait des spectacles au Réveillon (...) Et puis est arrivé un petit peu la poudre (...) les dealers à table. Alors là, on ne parlait plus de théâtre, c'était moins intéressant donc je n'y suis plus allé. Je devais le revoir (...) On était à 3 kilomètres de là où il a eu son accident et on devait manger avec lui deux jours après l'accident", dit-il. L'acteur regrette de ne pas l'avoir revu. "On était un peu en froid. On se voyait de temps en temps. On était en froid plusieurs fois. On s'accusait : 'Tu m'as pris ça, je t'ai pris telle phrase'. On ne s'est pas parlé pendant un an. On se parlait pas personne interposée", poursuit-il.

Par Non Stop People TV