Confinement : Cauet raconte une anecdote absurde devant une parfumerie

Ce deuxième confinement, mis en place le 29 octobre dernier, est plus souple que le premier. Cependant, certaines mesures paraissent absurdes et incompréhensibles. Au départ, les libraires n'avaient pas le droit d'ouvrir mais les clients pouvaient acheter leurs livres dans les grandes surfaces ou dans les magasins Fnac, qui eux, pouvaient rester ouverts. Après de nombreux coups de gueule de la part des petits commerçants, il y a eu quelques adaptations. En tout cas, chaque magasin à le droit d'ouvrir pour du "click and collect". Ce lundi 16 novembre, Cauet a partagé sur son compte Instagram, une expérience quelque peu surprenante, qu'il a eu ce week-end. "Il faut que je vous raconte un truc quand même incroyable que j’ai vécu", a démarré l'animateur au grand sens de l'humour dans sa vidéo.

"un truc quand même incroyable que j’ai vécu"

Cauet a fait part de son expérience à ses abonnés. Il a expliqué : "Vous le connaissez le click and collect ? Les magasins sont fermés, tu commandes et tu viens chercher à l’entrée du magasin. Moi je suis passé à l’entrée d’une boutique et j’ai vu que la boutique était ouverte mais avec un bureau. J’ai dit : 'Bonjour, j'aimerais prendre un parfum'. Elle m'a dit : 'D'accord mais ici c'est click and collect, je ne peux pas vendre'". Après mise en bouche, la suite est assez hallucinante et reflète malheureusement notre société actuelle en pleine période de confinement. La vendeuse a donc refuser de lui vendre "directement" le parfum et lui a dit d'appeler un numéro... qui s'est révélé être celui de la boutique.

L'histoire du click and collect...

Comme le montre sa vidéo, Cauet a alors demandé à son interlocutrice : "Donc si jamais je vous appelle, vous allez décrocher pour me dire que vous allez me vendre un objet ?" Lui faisant remarquer l'absurdité de la situation, il a retenté de lui acheter en direct le parfum, sans succès... L'animateur de NRJ a raconté : "J'ai dû téléphoner à la dame qui était devant moi pour qu'en fait elle soit à un mètre de moi pour que je puisse avoir du parfum." Bien évidemment, il lui a demandé de le retirer "tout de suite", puisqu'il était déjà devant la boutique et à un mètre d'elle.

Par Solène Sab